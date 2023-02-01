Bolu tünelinde kaza mı oldu? 1 Şubat 2023 Bolu dağı tünelindeki kazada yaralanan var mı, vefat eden oldu mu? Kazadan son dakika görüntüleri...

Son dakika gelen haberlere göre, Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza oldu. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Peki, Bolu tünelinde kaza mı oldu? 1 Şubat 2023 Bolu dağı tünelindeki kazada yaralanan var mı, vefat eden oldu mu? Bolu tüneli kazasında ölü ve yaralı var mı? Kazadan son dakika görüntüleri sizlerle...

TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, tır ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Peki, Bolu tünelinde kaza mı oldu? 1 Şubat 2023 Bolu dağı tünelindeki kazada yaralanan var mı, vefat eden oldu mu? İşte detaylar...

BOLU TÜNELİ DAĞINDA KAZA MI OLDU? (1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

Dünden beri yoğun kar yağışına teslim olan Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Öte yandan İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.

KAZADA YARALANAN VE ÖLEN VAR MI?

Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Bolu Valisi Erkan Kılıç, olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Kılıç, "Otomobilin tünelin sağ tarafındaki bankete çarpması neticesinde bir kaza meydana geldi. Bu esnada Karayollarının küreme aracı yardım etmek için duruyor. O esnada arkadan gelen otobüs, bu kaza yapan otomobile çarpıyor. Kazaya 3-4 araç karıştı. Bir vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. 6 kişi de hafif yaralandı" dedi.

İstanbul istikametinin trafiğe kapandığını söyleyen Kılıç, "Yolumuzu hızlı şekilde trafiğe açmaya çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz burada. Yolda herhangi bir karla alakalı buzlanma, kayma gibi durumun söz konusu olmadığını düşünüyoruz. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kısa süreli trafiği durdurduk. Alternatif güzergahlardan trafik veriliyor" diye konuştu.

Kazadan görüntüler: