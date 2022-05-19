Bolu Tüneli neden kapalı? Hangi yol açık? Bolu Dağı Tüneli açık mı, ne zaman açılacak? Bolu Tüneli İstanbul yönüne mi kapalı? - Haberler

Bolu Tüneli neden kapalı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı Tüneli hakkında detaylar araştırılıyor. Bolu Tüneli neden kapalı? Bolu Tüneli açık mı, ne zaman açılacak? Bolu Tüneli İstanbul yönüne mi kapalı?

BOLU TÜNELİ NEDEN KAPALI?

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.

Çalışma yapılacak süre boyunca TEM'in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

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