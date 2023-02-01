TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, tır ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Vatandaşlar ise Bolu Tüneli neden kapalı? Bolu Tüneli trafiğe ne zaman açılacak? sorularını araştırdı.

Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Dünden beri yoğun kar yağışına teslim olan Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Merak edilenler arasında ise Bolu Tüneli neden kapalı? Bolu Tüneli trafiğe ne zaman açılacak? soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde...

BOLU TÜNELİ NEDEN KAPALI?

ünden beri yoğun kar yağışına teslim olan Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Öte yandan İstanbul istikameti trafiğe kapandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi. Bolu Tüneli'nin ne zaman trafiğe açılacağı hakkında bir bilgilendirme yapılmadı.