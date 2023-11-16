Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi. Peki, Bolu Tüneli ne zaman açılacak?

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli neden kapalı? Bolu Tüneli kapalı mı?

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.

Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı.

Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN İNŞA EDİLDİ?

TEM Otoyolu'nun bir parçası olan Bolu Dağı Tüneli'nin yapımına 1993 yılında başlandı, 23 Ocak 2007 tarihinde hizmete açıldı.

Bolu Tüneli'nin projesi 1977 yılında geliştirildi. 10 Avrupa ülkesinin katılımıyla imzalanan ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğinde yapılan TEM (Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu) Projesi kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başlayıp İstanbul-Ankara üzerinden devam eden Anadolu Otoyolu'nun bir parçası olarak Bolu Dağı Tüneli'nin yapılması kararlaştırıldı.

Tünelin trafiğe ne zaman açılacağı henüz açıklanmadı.

BOLU DAĞI TÜNELİ NEREDE?

Bolu Tüneli, Marmara Bölgesi'ndeki Gümüşova-Gerede Otoyolu'nun 30. kilometresindeki Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden başlayarak Doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerleyip Bolu Dağı'nı bir tünelde geçiyor ve Yumrukaya mevkisinde sona eriyor.