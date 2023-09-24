İstanbul- Ankara yönü açık mı ve Bolu Tüneli hakkında gündeme gelene haberlerin ardından birçok vatandaş tarafından Bolu Tüneli kapalı mı? Sorusu merak edildi. Peki, Bolu Tüneli kapalı mı? Bolu Tüneli neden kapalı, sebebi ne? Bolu Tüneli ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Bolu Tüneli kapalı mı? Sorusu, Bolu Tüneli hakkında merak edilen sorular arasında yer alıyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi hakkında güncel bilgi edinmek isteyen sürücüler, internet üzerinde araştırmalarına devam ediyor. İstanbul- Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi neden kapalı, ne zaman açılacak soruları da araştırılmakta. Peki, Bolu Tüneli kapalı mı? Bolu Tüneli neden kapalı, sebebi ne? Bolu Tüneli ne zaman, hangi tarihte açılacak?

BOLU TÜNELİ KAPALI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, "Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 km'lik kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat 08.00'dan 09 Kasım 2023 Saat 17.00'a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır. Bu süre boyunca söz konusu kesimde Ankara İstikametindeki Trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi. Buna göre bolu tüneli kısa bir süre kapalı olacak.

BOLU TÜNELİ İSTANBUL- ANKARA YÖNÜ AÇIK MI?

Bolu Dağı Tüneli, 25 Eylül - 9 Kasım tarihleri arasında İstanbul ile Ankara yönünde geçişler Bolu Dağı'ndan sağlanıyor. Ayrıca, Ankara- İstanbul yönünde yol açık olacaktır.

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

TEM'in Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacak. Bu süre boyunca Ankara İstikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun İstanbul istikameti ise trafiğe hizmet vermeye devam edecek.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacaktır. Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 kilometrelik kesim (Bolu Tüneli dahil); tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat 08.00'dan 9 Kasım 2023 Saat 17.00'a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır.