İstanbul- Ankara yönü açık mı ve Bolu Tüneli hakkında araştırmalar sürerken Bolu tüneli açık mı? Sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Bolu tüneli açık mı? Bolu tüneli açıldı mı, ne zaman açılacak?

Bolu tüneli açık mı? Bolu tüneli açıldı mı, ne zaman açılacak?

Bolu tüneli açık mı? Sorusu, Bolu tünelini tercih edecekler başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi hakkında güncel bilgi edinmek isteyen sürücüler, internet üzerinde araştırmalarına devam ediyor. İstanbul- Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi neden kapalı, ne zaman açılacak soruları da araştırılmakta. Peki, Bolu tüneli açık mı? Bolu tüneli açıldı mı, ne zaman açılacak?

BOLU TÜNELİ AÇIK MI?

Bolu Dağı Tüneli, 25 Eylül - 9 Kasım tarihleri arasında İstanbul ile Ankara yönünde geçişler Bolu Dağı'ndan sağlanıyor. Ayrıca, Ankara- İstanbul yönünde yol açık olacaktır. Buna göre Bolu Dağı Tüneli 9 Kasım tarihinde tekrar kullanıma açılacak. TEM'in Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacak. Bu süre boyunca Ankara İstikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun İstanbul istikameti ise trafiğe hizmet vermeye devam edecek.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması başladı. Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında (Bolu Tüneli dahil) kalan 23 kilometrelik kesimde, tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılacak.