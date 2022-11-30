Bolu TOKİ kura çekiliş zaman ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Bolu etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman? Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman? Bolu TOKİ kura çekimi saat kaçta?

BOLU TOKİ KURA ÇEKİLİŞ ZAMAN ?

İlk Evim İlk İş Yerim projemizde kura törenleri 1-7 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konutun kurasıyla devam edecek.

Bolu TOKİ kura çekimi 1 Aralık tarihinde gerçekleşecektir.

BOLU TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! (LİNK)