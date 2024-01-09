Bolu okullar tatil mi? KAR TATİLİ - 10 Ocak Çarşamba Bolu hangi ilçelerde okullar tatil? Bolu'da okullar tatil mi?

Bolu'da okullar tatil mi? Bolu'da beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi mi araştırılıyor. Peki, Bolu'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, Bolu'da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Bolu'da yarın okullar tatil mi? Sorularının yanıtı ve Bolu'da okulların tatil olduğu ilçeler haberimizde...

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik Uyarı

Tarih: 9 Ocak 2024 Salı

Marmara'nın Doğusunun Yüksekleri ile Bolu ve Düzce'nin Yükseklerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Kar Yağışı

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

09.01.2024 19.00-10.01.2024 19.00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Kar

Oluşması Muhtemel Riskler

Ulaşımda Aksamalar - Buzlanma

Kar Yoğunluğu Sınıflandırması

Hafif Kar

1–3 cm

Orta Kuvvette Kar

3–10 cm

Kuvvetli Kar

10–20 cm

Yoğun Kar

20 cm ve üzeri

Not : Okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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