Bolu okullar tatil mi (Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrıscık)? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Bolu merkezde okul yok mu (Bolu Valiliği Açıklaması)?

Bolu'da, Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarına 16 Aralık Pazartesi günü 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli personel ile çocukları kreş ve anaokuluna devam eden anneler idari izinli sayılacak.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da, Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerde bulunan kurumlarda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

İşte açıklama:

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