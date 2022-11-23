Düzce'de saat 04.08 sıralarında 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Bolu dahil birçok ilde hissedilirken, vatandaşlar Bolu okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün Bolu'da okullar tatil edildi mi merak etti.

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Bolu dahil bir çok ilden hissedildi. Peki, Bolu okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün Bolu'da okullar tatil edildi mi?

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, kararın tedbir amaçlı alındığını söyledi. Düzce Valisi Cevdet Atay, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir gün eğitim - öğretime ara verilmiştir." ifadelerini kullandı. İstanbul ve Ankara'da da büyük korku yaratan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından başta Düzce olmak üzere Sakarya ve Bolu'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Düzce'deki depremin büyük panik yarattığı bir başka ilimiz Sakarya'da da eğitime bir gün süreyle ara verilirken, kararı Vali Çetin Oktay Kaldırım duyurdu. Vali Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim -öğretime23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada da, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.