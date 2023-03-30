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Bolu okullar tatil mi? 30 Mart bugün Bolu okul var mı, yok mu?

Bolu okullar tatil mi? 30 Mart bugün Bolu okul var mı, yok mu?

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Soğuk ve karlı günlerin ülkemize giriş yapmasının ardından öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını araştırdı. 30 Mart günü Bolu'da okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki, Bolu okullar tatil mi? 30 Mart bugün Bolu okul var mı, yok mu?

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30 Mart günü ülkemizin birçok yerinde kar yağışının olması sebebiyle çoğu yerde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler ise arama motorlarında Bolu'da okulların tatil edilip edilmediğini araştırdı. Peki, Bolu okullar tatil mi? 30 Mart bugün Bolu okul var mı, yok mu?

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valiliği tarafından henüz okulların tatil olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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