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Bolu okullar tatil mi? 26 Aralık Bolu Gerede okul var mı, yok mu?

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Bolu okullar tatil mi? 26 Aralık Bolu Gerede okul var mı, yok mu?

Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Boluluların soğuk ve fırtınalı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Bolu okullar tatil mi? 26 Aralık Bolu Gerede okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

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Bolulular bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Bolu okullar tatil mi? 26 Aralık Bolu Gerede okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Bolu okullar tatil mi?sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

26 Aralık günü okullarda eğitim devam edecek. Herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Gerede Tatil Bolu Gündem Eğitim Haberler

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