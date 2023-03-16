Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisindeyken bir deprem haberi de Bolu'dan geldi. Korkutan depremin ardından Bolu'da okullar tatil mi? 16 - 17 Mart Bolu okul var mı, yok mu? soruları aratıldı.

Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar ise Bolu'da okullar tatil mi? 16 - 17 Mart Bolu okul var mı, yok mu? sorularını araştırdı.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?



Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Bolu Valiliği tarafından şu açıklama yapıldı;

"İlimizde saat 13:55'de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Okulların tatil olmasıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.