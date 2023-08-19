Bolu'nun tarihi dokusu Avrupa'ya tanıtılacak

BOLU - Bolu'nun tarihi izlerini Avrupa'da tanıtmak üzere Orta Avrupa ülkelerinden gelen 8 turizm yazarı Bolu'nun doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel yerlerini keşfetti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından Bolu'ya Macaristan, Polonya, Arnavutluk ve Romanya'dan 8 turizm yazarı geldi. Etkinlik çerçevesinde yapılan ziyarette turizm yazarları Bolu'nun doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel yerlerini keşfetti.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberliğinde kentin doğal güzellikleri, tarihi ve mutfağı hakkında bilgi alan 8 turizm yazarı, bol bol resim çekerek tarihi bölgeleri kayıt altına aldı. Turizm yazarları, "Bitinya Rotası" adı verilen tur çerçevesinde Orta Bizans Dönemi'ne ve Roma Krallığına ait eserlerin sergilendiği Bolu Müzesi, Antik Stadion ve Arasta Çarşısı'nda yer alan Yıldırım Bayezid Cami ve Taşhan'ı gezerek Bolu'nun tarihi izlerini Avrupa'ya tanıtacak.

"Hedefimiz Bolu'yu Avrupa pazarına çıkarmak"

Bolu'nun tarihi dokusunun Avrupa'ya tanıtılacağını ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, "Avrupa'dan, Romanya, Macaristan, Arnavutluk ve Polonya'dan gelen 8 tane seyahat yazarımız. Bunlara daha önce bizim oluşturmuş olduğumuz 'Btinya' rotası vardı. Yani Btinya bölgesini anlatabilen orta Bizans'ı anlatabilen bir program. İznik'ten başladı. İznik, Bursa, Sakarya, Sapanca, Düzce Konuralp ve Bolu Stadyum kalıntıları ve Bolu Müzesi gezisiyle en son Abant olarak noktalandıracağız. Bizim buradaki en büyük amacımız Bolu'yu hem Orta Doğu pazarına hem de Avrupa pazarına çıkarmak. Aynı zamanda da Bolu'nun turist profilini biraz olsun değiştirebilmek amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz" dedi.

"Bolu'nun tarihi de öne çıkmalı"

Bolu'nun doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel değerleri de öne çıkmalı Doğanay, "Bolu tabii ki tabiat varlıkları açısından dünyanın eşsiz benzersiz güzelliklerinden biri ama Bolu'nun kültürel değerleri de öne çıkmalı. Bolu'nun tarihi de öne çıkmalı. Biz bunun burada artık basamaklarını yavaş yavaş atıyoruz. Stadyum kazılarını yaptık, ortaya çıkardık. Bunun yavaş yavaş meyvelerini almaya başlıyoruz işte. Burayı Açık Hava Müzesi'ne çevirdikten sonra inşallah Avrupa'dan da bu Roma kalıntılarını ve orta Bizans'ı görmek, gezmek ve tanımak için turistlerin geleceğine inanıyorum" diye konuştu.