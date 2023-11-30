Bolu'nun Pamukkale'si Akkaya Travertenleri doğasıyla yaz kış vatandaşların ilgisini çekiyor

BOLU - Bolu'nun Pamukkalesi olarak bilinen Akkaya Travertenleri muhteşem doğasıyla yaz kış vatandaşların ilgisini çekiyor. Yazın vatandaşların suyunda serinlediği travertenler, kışın adeta kartpostallık manzaralara sahne oluyor.

Bolu kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 'Bolu'nun Pamukkalesi' olarak adlandırılan Akkayalar Travertenleri, doğası ve mineral yönünden zengin sularıyla yaz kış vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Şifa deposu olarak bilinen maden sulu havuzlarda vatandaşlar sedef, sivilce, egzama, cilt hastalıklarına çare buluyor. Yaz aylarında serinlemek için kullanılan traverten havuzları kışın kartpostallık manzaralara sahne oluyor.

"Bolu'nun küçük Pamukkale'si"

Akkaya travertenlerinde görevli olan Yücel Sağlam, "Akkaya Travertenleri, Bolu'nun küçük Pamukkale'si. İçeride mesire alanlarımız, traverten, traverten mağaraları, maden suyu çeşmesi, yürüyüş yolu, seyir terası ve maden suyu havuzları var. Maden sulu havuzları yaz-kış 21-22 derece oluyor. Şifa kaynağı. Sedef hastalıkları, cilt hastalıklarına, sivilceye, egzamaya çok iyi gelen bir su. Sürekli buraya gelen müşterilerimiz de var. Şifa bulup geri gidiyorlar. Bolululardan çok il dışından geliyorlar. Pamukkale travertenlerine uzak olan iller daha çok burayı tercih ediyor" dedi.

Akkaya travertenlerinin muhteşem görünüşünü havadan dron ile görüntülendi.