Bolu'nun doğal güzellikleri yaz sezonunda tatilcileri ağırladı

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı'na haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 3 aylık yaz sezonunda toplam 430 bin 697 tatilci geldi.

Bolu'nun çam ormanlarıyla çevrili ve doğal güzellikleriyle ünlü milli parkları ve tabiat parkları yaz mevsimi boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bolu'da tatilciler en çok, kent merkezine yakın konumda bulunan Gölcük Tabiat Parkı'na geldi. Parka haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 3 aylık yaz sezonunda 183 bin 36 kişi geldi. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu ve Türkiye'nin dört bir yanından hem günübirlik hem de otellerde konaklama şansının bulunduğu Abant Gölü Milli Parkı'na ise 3 ayda 175 bin 854 tatilci geldi. Bünyesinde 7 tane gölün bulunduğu ve rengarenk doğasıyla beğeni toplayan Yedigöller Milli Parkı'na ise 3 aylık süre içerisinde 71 bin 807 kişi giriş yaptı. 3 aylık yaz sezonunda gelen toplam 430 bin 697 tatilci, Bolu'nun doğa harikalarının eşsiz manzaralarının ve temiz havasının tadını çıkardı.