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Bolu-Mudurnu yolu üzerinde otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

Bolu-Mudurnu yolu üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil dereye uçtu ve sürücü yaralandı. Kazada, araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.