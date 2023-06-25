Bolu Mengen'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Bolu'nun Mengen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü Cihan D. ile diğer araçtaki yolcu Sercan Ö. yaralandı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mengen'den Pazarköy istikametine seyreden Cihan D. yönetimindeki 14 BE 172 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 LU 582 plakalı otomobil, ilçe çıkışında çarpıştı.
Kazada sürücü Cihan D. ile diğer araçtaki yolcu Sercan Ö. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Varol Varlık - Otomobil