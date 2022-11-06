Bolu kazası video İZLE! İşte Bolu kazasındaki görüntüler!
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde şehirlerarası yolcu otobüsü devrilmesinin ardından birçok kişi olay yerindeki ilk görüntüleri merak etti ve Bolu kazası video izle araması ile araştırma yaptı. İşte Bolu kazası video İZLE! İşte Bolu kazasındaki görüntüler!
Tem Otoyolu İstanbul istikameti Bolu geçişinde şehirlerarası bir yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrildi. Devrilen otobüsün görüntüleri birçok kişi tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. İşte Bolu kazası video İZLE! İşte Bolu kazasındaki görüntüler!
BOLU KAZASI VİDEO İZLE
Kaza sonrasında çekilen ilk görüntüler haberimizde yer almaktadır. Kazanın gerçekleştirildiği istikamet ise trafiğe kapatıldı. Güzergahtaki sürücüler, Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.