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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

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Bolu Kartalkaya yangını nerede çıktı? Grand Kartal Otel son durum nedir, yangın söndürüldü mü?

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Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangının son durumu merak konusu oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi. Peki, Bolu Kartalkaya yangını nerede çıktı? Grand Kartal Otel son durum nedir, yangın söndürüldü mü? İşte detaylar!

Bolu Kartalkaya'daki yangının nerede çıktığı merak ediliyor. Vatandaşlar, yangının söndürülüp söndürülmediğini araştırıyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi. Peki, Bolu Kartalkaya yangını nerede çıktı? Grand Kartal Otel son durum nedir, yangın söndürüldü mü? Detaylar haberimizde...

BOLU KARTALKAYA YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarının alındığını belirtti.

Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bolu Kartalkaya yangını nerede çıktı? Grand Kartal Otel son durum nedir, yangın söndürüldü mü?

OTELDE KAÇ KİŞİ VARDI?

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

Bolu Kartalkaya yangını nerede çıktı? Grand Kartal Otel son durum nedir, yangın söndürüldü mü?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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