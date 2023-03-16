Bolu kaçıncı derece deprem bölgesi? Bolu'da deprem mi oldu?

Haftanın dördüncü gününde yurdun farklı bölgelerinde depremler yaşandı. Kahramanmaraş ve çevresinde bugün de çok sayıda hafif çaplı depremler oluştu. Depremler bölgede koku ve endişeye neden oldu. Peki, Bolu'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? Bolu kaçıncı derece deprem bölgesinde? Türkiye'de en büyük deprem nerede oldu? İşte konu hakkında tüm merak edebilenler...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisini henüz atlatamamışkenbir deprem haberi de Bolu'dan geldi. Deprem bölgede korku ve endişelere neden oldu. Vatandaşlar depremin ardından Bolu'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? Bolu kaçıncı derece deprem bölgesinde? Türkiye'de en büyük deprem nerede oldu? Fay hattı hangi ilerde var? Sorularının yanıtını araştırıyor. Konuya dair detaylar haberimizde...

BOLUDA DEPREM Mİ OLDU?

Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere birçok ilden hissedildi.

BOLU KACINCI DERECE DEPREM BÖLGESİDİR?

Bolu birinci derece deprem bölgesi olan iller arasında yer almaktadır. Birinci derece deprem bölgeleri şu şekilde:

İstanbul ,İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt ileri yer alır.

TÜRKİYEDE EN BÜYÜK DEPREM NEREDE OLDU?

27 Aralık 1939'daki 7,9 büyüklüğünde "Büyük Erzincan Depremi"nde yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı ve 116 bin civarında bina yıkıldı. Erzincan depremi, dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri olarak sayılıyor. Bu deprem, Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en büyük sarsıntı oldu.

FAY HATTI HANGİ İLERDE VAR?

Türkiye'de birden fazla Fay hattı üzerinde 45 il 100 ilçe bulunuyor. Fay üstünde; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat'ın yanı sıra 110 ilçe yer alıyor.