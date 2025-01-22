Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir faciaya dönüştü. Kartalkaya otel yangını, ihmaller zinciri iddialarını gündeme taşırken soruşturma devam ediyor. Yangında ihmali olduğu öne sürülen isimler arasında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da olduğu açıklandı. Peki, Bolu İtfaiye Müdür Vekili kimdir? Kenan Coşkun tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

BOLU İTFAİYE MÜDÜR VEKİLİ KİMDİR?

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gece çıkan yangında 76 yurttaş hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.