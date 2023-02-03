Kaza, saat 08.00 sıralarında, TEM yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden TIR, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak yolu kapattı. Peki, Bolu- İstanbul yolu neden kapalı? Bolu- İstanbul yolu kapalı mı, ne zaman açılacak?

Kocası tarafından öldürülen kızına, 'Kocan kuma getirse de yuvanı bozma' demiş

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Arkadan gelen 3 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü de kazaya karıştı. Merak edilenler arasında ise Bolu- İstanbul yolu neden kapalı? Bolu- İstanbul yolu kapalı mı, ne zaman açılacak? soruları yer aldı.

BOLU- İSTANBUL YOLU NEDEN KAPALI?

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışının sürdüğü yolda kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul yönü ise ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.