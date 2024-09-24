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Bolu hava durumu 24 Eylül | Bugün Bolu'da hava nasıl olacak?

Bolu hava durumu 24 Eylül | Bugün Bolu'da hava nasıl olacak?
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24 Eylül'de Bolu'da hava durumu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bolu'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı konuları gündemde. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber, Bolu'da hava sıcaklığı ve hava durumu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün Bolu'da hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Bolu hava durumu ve bugün Bolu'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 24 Eylül Bolu hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

24 EYLÜL BOLU HAVA DURUMU

Bolu şehrinde 24 Eylül 2024 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 24 dereceyi gösteriyor. 25 Eylül 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 26 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Eylül 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 27 dereceyi gösterecek. 27 Eylül 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 28 dereceyi bulacak. 28 Eylül 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.

Bolu hava durumu 24 Eylül | Bugün Bolu'da hava nasıl olacak?

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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