Bolu hava durumu 2 Ekim | Bugün Bolu'ya kar mı yağdı, hava nasıl olacak? Bolu'da 15 günlük hava durumu!

Bolu hava durumu ve bugün Bolu'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı. Kısa süreli etkili olan yağışta, zemin kar tutmadı. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, " Bolu'ya ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. 2 Ekim Bolu hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

BOLU'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Kartalkaya'da zemin kar tutmadı.

2 EKİM BOLU HAVA DURUMU

Bolu şehrinde 2 Ekim 2024 Çarşamba günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösteriyor. 3 Ekim 2024 Perşembe günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 25 derece olacağı tahmin edilmekte. 4 Ekim 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek. 5 Ekim 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 29 dereceyi bulacak. 6 Ekim 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek.