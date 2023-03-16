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Bolu Haritada nerede, İstanbul'a yakın mı? Bolu Kızılağıl köyü nerede?

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Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisindeyken bir deprem haberi de Bolu'dan geldi. Bolu Haritada nerede, İstanbul'a yakın mı? Bolu Kızılağıl köyü nerede?

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Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. Peki, Bolu Haritada nerede, İstanbul'a yakın mı? Bolu Kızılağıl köyü nerede?

BOLU DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

BOLU KIZILAĞIL KÖYÜ NEREDE?

Kızılağıl, Bolu ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.

Köy 1928 yılından beri aynı adı taşımaktadır.

Coğrafya

Bolu il merkezine 12 km uzaklıktadır

Bolu Haritada nerede, İstanbul'a yakın mı? Bolu Kızılağıl köyü nerede?

Kapak resmi temsilidir.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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