Bolu Göynük'teki orman yangını hakkında son durum merak ediliyor. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınları peş peşe çıkmaya devam ediyor. Bolu Göynük'teki yangının ne zaman biteceği, yangının söndürülüp söndürülmediği ve nerede çıktığı konuları araştırılıyor. Yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Peki, Bolu Göynük yangın son durum nedir? Bolu'daki yangın söndürüldü mü? Bolu'daki yangın nerede çıktı?

Bolu Göynük yangın söndürüldü mü? Bolu'daki yangın nerede çıktı? soruları gündeme geliyor. Bolu Göynük yangın son durum nedir ve Bolu Göynükorman yangını ne zaman bitecek merak ediliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bolu Göynük yangın söndürüldü mü ve Bolu Göynük yangın nerede çıktı araştırılıyor. Bolu Göynük yangın son durum nedir? Bolu'daki yangın söndürüldü mü? Bolu'daki yangın nerede çıktı? Detaylar haberimizdedir…

BOLU GÖYNÜK YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi. Bölgede 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş yangını söndürmek için mücadele ediyor. Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunmak ve çalışmaları koordine etmek üzere Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyüne giden Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile İl Afet ve Acil Durum Müdür V. Celal Kürşat Bozkurt'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

BOLU'DAKİ YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklı olarak yangın çıktı.

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