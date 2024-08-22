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Bolu Gerede orman yangını söndürüldü mü? Bolu Gerede'de orman yangını nerede ve nasıl çıktı?

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Bolu Gerede'de orman yangını söndürüldü mü ve yangın nerede çıktığı gündeme geliyor. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, iki yerleşim yerinde 123 kişinin tahliye edildiği, 10 evin yandığı belirtildi. Peki, Bolu Gerede orman yangını söndürüldü mü? Bolu Gerede'de orman yangını nerede çıktı?

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayıp Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını saatlerdir kontrol edilemiyor. Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir merak ediliyor. Bolu Gerede'de orman yangını nerede ve nasıl çıktı? Detaylar haberimizdedir…

BOLU GEREDE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabah saatlerinde çıkan ve Bolu'nun Gerede ilçesine yayılan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları için 6 ilden destek ekipleri bölgeye gönderildi.

Bolu Gerede orman yangını söndürüldü mü? Bolu Gerede'de orman yangını nerede ve nasıl çıktı?

BOLU GEREDE'DE ORMAN YANGINI NEREDE VE NASIL ÇIKTI?

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Yangının, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Şahinler köyünden, Bolu'nun Demirler köyüne sıçradığını belirten Kılıç, "Yerleşim yerlerini de tehdit ediyordu. Yerleşim yerlerinin etrafında seyrek ağaçlık alan vardı. Aynı zamanda otluk bir alan vardı. Buralarda etkili oldu, buralar zaten yandı. Evlere de sirayet etmesi, yangın söndürme araçlarıyla beraber engellendi." şeklinde konuştu.

Yangının özellikle kuzeydoğu tarafında devam ettiğini anlatan Kılıç, "Orada riskimiz var diye değerlendiriyoruz. Bir vadi orada bulunuyor. Oraya da araçlarımız ulaşmıyor. Şu anda dozerle beraber oraya yol açılıp ondan sonra itfaiye araçları ve arazözler o bölgeye inip söndürme yapacak. Aynı zamanda bu vadide de o bölgede çok şiddetli bir rüzgar var. Bu rüzgar da ister istemez mücadeleyi engelliyor." ifadelerini kullandı.

Bolu Gerede orman yangını söndürüldü mü? Bolu Gerede'de orman yangını nerede ve nasıl çıktı?

Kılıç, yangının etkili olduğu Bolu sınırları içerisinde 2 yerleşim yerinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kavacık köyü bir de Demirler köyü. Buralarda biz tahliye yaptık, 123 kişiyi tahliye ettik, vatandaşlar şimdi güvenli bölgede. Onun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, AFAD, jandarma, emniyet, sağlık birimleri, Kızılay aklınıza hangi birim varsa hepsi burada, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da geldi. Onlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Havadan ve karadan müdahale devam etti. Yalnız hava karardığı için şu anda havadan müdahale imkanı yok."

Bölgede 500 personelin görev yaptığını aktaran Kılıç, "Sayı sürekli artıyor. İş makinesi anlamında da 160'ın üzerinde iş makinesi var. Bunlar da civar illerden ve Ankara'dan bölgeye geliyor. Şu anda bizim çalışmalarımız devam ediyor. Hava karardığından dolayı dumandan etraf da görünmüyor. Yangının etrafı bizim görevlilerimiz tarafından çevriliyor, iş makineleriyle yayılması engellenmeye çalışılıyor." dedi.

Bolu Gerede orman yangını söndürüldü mü? Bolu Gerede'de orman yangını nerede ve nasıl çıktı?

Bir gazetecinin, yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediği ve elektrik tellerinden çıktığı iddialarıyla ilgili sorularına Kılıç, "Tedbir alındı zaten. Ankara'dan TOMA'lar da geldi. Şu anda tehdit söz konusu değil. Yangının çıkış sebebi insan kaynaklı. Bununla ilgili süreci Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Onlar buna sebep olan kişilerle ilgili olarak işlem yürütüyorlardır." yanıtını verdi.

Vali Kılıç, yangının bugün kontrol altına alınmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili soruyu ise "Şu an rüzgar da var, hava da karardı. Biz sadece yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Biraz zor, yani bu akşam zor. Gün aydınlansın ondan sonra bir bakacağız. Herkes sahada zaten şu anda mücadele ediyorlar." şeklinde cevapladı.

Bolu Gerede orman yangını söndürüldü mü? Bolu Gerede'de orman yangını nerede ve nasıl çıktı?

Bu arada, Demirler köyünün ardından yangın sebebiyle 38 haneli Kavacık köyünün de tahliye edilmesi kararı üzerine köy sakinleri, kendi imkanlarıyla ve Gerede Belediyesi otobüsleriyle köyden ayrıldı.

Köy muhtarı Metin Ceylan, AA muhabirine, köyü tedbir amacıyla boşalttıklarını ve beklemede olduklarını söyledi.

Ceylan, jandarma personelinin gelmesiyle camiden anons yaptıklarını ve köyün tahliyesinin sağlandığı kaydetti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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