Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Bolu geçişinde akıcı yoğunluk devam ediyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu geçişinde akıcı yoğunluk devam ediyor

BOLU - Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, TEM Otoyolu'nun ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Özellikle dinlenme tesisleri girişlerinde trafikte zaman aksamalar yaşanıyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu dün sabah saatleri itibariyle başladı. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu gün boyu devam etti. Gece saatlerinde otoyolun farklı noktalarında tatilciler nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, dinlenme tesislerinin giriş ve çıkışlarında aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Ramazan Bayramı D-100 Karayolu trafik Bolu Genel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Lig'deki ilk yabancı hakem kim? Mario Melero Lopez kimdir? Hakan Hatipoğlu elendi mi? Hakan Hatipoğlu neden yok? Şekip Mosturoğlu kimdir? Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Başkanlığa aday mı? Evren Barış Yavuz kimdir? Evren Barış Yavuz kaç yaşında, nereli mesleği ne? Korkma Ben Yanındayım 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Korkma Ben Yanındayım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kardeşlerim 125. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK-SAM maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Samsunspor maçı CANLI izle! 13 Nisan Beşiktaş Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Mallorca Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca Real Madrid hangi kanalda, şifresiz mi? Torino Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Torino Juventus hangi kanalda, şifresiz mi? Altay Çorum maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Çorum hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title