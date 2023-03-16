Bolu'da fay hattı var mı? Bolu fay hattı nereden geçiyor? Bolu deprem bölgesi mi?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Bolu'nun deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Bolu deprem bölgesi mi? Bolu'da fay hattı var mı? soruları aratıldı. Peki, Bolu deprem bölgesi mi? Bolu'da fay hattı var mı? İşte detaylar...