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Bolu'da fay hattı var mı? Bolu fay hattı nereden geçiyor? Bolu deprem bölgesi mi?

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Bolu'da fay hattı var mı? Bolu fay hattı nereden geçiyor? Bolu deprem bölgesi mi?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Bolu'nun deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Bolu deprem bölgesi mi? Bolu'da fay hattı var mı? soruları aratıldı. Peki, Bolu deprem bölgesi mi? Bolu'da fay hattı var mı? İşte detaylar...

Bolu'da 4,8 şiddetinde depremBolu'da 4,8 şiddetinde deprem
Bolu kaçıncı derece deprem bölgesi? Bolu'da deprem mi oldu?Bolu kaçıncı derece deprem bölgesi? Bolu'da deprem mi oldu?

Boludeprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Verilen Türkiye diri fay hatları haritasında Konya'yı etkileyebilecek fay hattı göze çarpıyor. Bolu'da fay hattı var mı? Bolu deprem bölgesi mi? Detaylar haberimizde...

BOLU FAY HATTI VAR MI?

Bolu, depremsellik olarak birinci derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor.

Bolu fay hattı var mı? Bolu fay hattı nereden geçiyor? Bolu deprem bölgesi mi?

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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