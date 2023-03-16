AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Tatar, saat 13.55'te Bolu'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Peki, Bolu depremi İstanbul'u etkiler mi? Bolu - İstanbul arası fay hattı var mı?

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu büyüklükte oluşan depremlerin başka depremleri ya da İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi içerisinden geçen fayları tetiklemesi söz konusu değildir. Birbirinden farklı alanlarda iki ayrı fay sistemlerinden bahsediyoruz" dedi. Peki, Bolu depremi İstanbul'u etkiler mi? Bolu - İstanbul arası fay hattı var mı?

BOLU DEPREMİ İSTANBUL'U ETKİLER Mİ?

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Tatar, saat 13.55'te Bolu'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Depremin Kuzey Anadolu fay zonuna bağlı küçük, kısa kol üzerinde meydana geldiği belirten Tatar, "Bu depremin sonrasında yine en büyüğü 3.3 olan, birbirinden farklı artçı sarsıntılar da meydana geldi. Bu büyüklükte oluşan depremlerin başka depremleri ya da İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi içerisinden geçen fayları tetiklemesi söz konusu değildir. Birbirinden farklı alanlarda iki ayrı fay sistemlerinden bahsediyoruz" dedi.