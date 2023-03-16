Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisindeyken bir deprem haberi de Bolu'dan geldi. Korkutan depremin ardından Bolu deprem yıkılan yer var mı? 16 Mart Bolu depremi yıkılan bina var mı? soruları aratıldı.

Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar ise Bolu deprem yıkılan yer var mı? 16 Mart Bolu depremi yıkılan bina var mı? sorularını araştırdı.

BOLU DEPREM YIKILAN YER VAR MI?

Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi.