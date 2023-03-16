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Bolu deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Bolu'da deprem oldu mu? Bolu kaç şiddetinde deprem oldu?

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Bolu deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Bolu'da deprem oldu mu? Bolu kaç şiddetinde deprem oldu?

Bolu'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Bolu deprem mi oldu? Az önce Bolu'da deprem oldu mu? Bolu kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

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GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Bolu'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Bolu deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Akdeniz deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? Akdeniz depremi hangi iller hissetti? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Bolu deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Bolu'da deprem oldu mu? Bolu kaç şiddetinde deprem oldu?

BOLU DEPREM Mİ OLDU?

Bolu Merkez'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.

Bolu deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Bolu'da deprem oldu mu? Bolu kaç şiddetinde deprem oldu?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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