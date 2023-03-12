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Bolu deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bolu depremleri! 12 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Bolu deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bolu depremleri! 12 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Bolu deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Bolu deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bolu depremleri! 12 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Bolu'da 3.7 büyüklüğünde depremBolu'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Bolu deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Bolu deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bolu deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bolu depremleri! 12 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BOLU DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Bolu 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Bolu deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bolu depremleri! 12 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BOLU SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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