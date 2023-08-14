Bolu deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Peki, Bolu deprem mi oldu? Az önce Bolu'da deprem oldu mu? Bolu deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Az önce Bolu'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Bolu deprem şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Bolu deprem mi oldu? Az önce Bolu'da deprem oldu mu? Bolu deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

BOLU DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre meydana gelen son deprem İzmir Urla'da gerçekleşmiştir.

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Vatandaşlar tarafından meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Kandilli Rasathanesi resmi sitesinde meydana gelen son depremleri kullanıcılarla paylaşmaktadır. Deprem hakkında saat, enlem, boylam, derinlik ve şiddeti yer almaktadır.