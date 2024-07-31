Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden ulaşıma kapatıldı, ne zaman açılacak?

Bolu dağı tünelinin ulaşıma kapatılıp kapatılmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar tünelin ne zaman açılacağını araştırıyor. Bolu Dağı Tüneli'nin 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Kaynaşlı'ya kadar D-100'den ulaşımını sağlayacak. Peki, Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden ulaşıma kapatıldı, ne zaman açılacak?

BOLU DAĞI TÜNELİ ULAŞIMA KAPATILDI MI?

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışmalar başladı. Sabah saat 08.45 itibariyle İstanbul istikametine ulaşım Abant Kavşağı'ndan kapatıldı.

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 50 gün trafiğe kapalı kalacak. Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00'den itibaren ulaşıma kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler. 19 Eylül'de ulaşıma açılması planlanıyor.