Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapandı mı ve Bolu Tüneli İstanbul istikameti yol kapandı mı soruları araştırılıyor. Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Ardından, Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapandı mı ve Bolu Tüneli İstanbul istikameti yol kapandı mı merak ediliyor. Peki, Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapandı mı? Bolu Tüneli İstanbul istikameti yol kapandı mı?

Bolu Tüneli neden kapalı? Bolu Tüneli trafiğe ne zaman açılacak?

TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, tır ve kar küreme aracı çarpıştı. Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapandı mı ve Bolu Tüneli İstanbul istikameti yol kapandı mı merak ediliyor. Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan trafik kazasında ölü veya yaralı var mı soruları gündeme geliyor. Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapandı mı? Bolu Tüneli İstanbul istikameti yol kapandı mı? Detaylar haberimizdedir…

BOLU DAĞI TÜNELİ TRAFİĞE KAPANDI MI?

Dünden beri yoğun kar yağışına teslim olan Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza mahalline gelerek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, tünelde seyreden otomobilin bankete çarpması sonucu kaza meydana geldiğini bildirdi.

Karayolları kar küreme aracının yardım için durduğu sırada yolcu otobüsünün otomobile çarptığını aktaran Kılıç, "1 vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. 6 yaralımız var. Yolu hızlı şekilde trafiğe açmaya çalışıyoruz. Yolda karla alakalı herhangi bir buzlanma ve kayma olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Kılıç, vefat eden vatandaşın ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

BOLU TUNELİ İSTANBUL İSTİKAMETİ YOL KAPANDI MI?

TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, tır ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.

BOLU DAĞI TÜNELİNDEKİ TRAFİK KAZASINDA KAÇ ÖLÜ VAR?

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan İstanbul istikameti trafiğe kapandı.