Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Genel
 - Güncelleme:

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatıldı. Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde bugün başlayan çalışmalar 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.

Çalışma yapılacak 35 gün boyunca TEM'in İstanbul yönüne gitmek isteyen sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

(Faruk Çidem - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Genel

D-100 Karayolu, Toros Dağları, İstanbul, Bolu, Genel, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title