İSTANBUL (İHA) - Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak

BOLU Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.

Çalışma yapılacak süre boyunca TEM'in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.