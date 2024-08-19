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Bolu dağı tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı tüneli neden kapalı?

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Bolu dağı tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı tüneli neden kapalı? Bolu Dağı tünelinin ne zaman açılacağı ve neden kapalı olduğu hakkında bilgi arayan vatandaşlar gündemdeki konular hakkında bilgi almak istiyor. Tünelin açılış tarihi ve kapalı olma sebebi hakkında detaylı bilgi bekleniyor.

Bolu Dağı Tüneli'ndeki yol bakım çalışmaları sürücüler tarafından merak ediliyor. Bolu Tüneli'nde yapılan çalışmalar, heyelan riskini önlemek amacıyla tünelin 67 metre uzatılmasını ve viyadüklerde bakım onarımını içeriyor. Çalışmalar 31 Temmuz'da başlamıştı ve bu sebeple yol kullanıcıları alternatif güzergah olarak Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Peki, Bolu dağı tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı tüneli neden kapalı?

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli geçişinde heyelan riskini önlemek amacıyla tünelin 67 metre uzatılması ve viyadüklerde bakım onarım için 31 Temmuz'da başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli yol bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti 50 gün boyunca kapalı olacak. Anadolu Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergahın 19 Eylül'e kadar kapalı kalması bekleniyor.

Bolu dağı tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı tüneli neden kapalı?

BOLU DAĞI TÜNELİ NEDEN KAPALI?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünde yürütülen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki 23 kilometrelik kesimde İstanbul yönündeki trafiğin 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D-100 devlet yolu üzerinden sağlandığı anımsatıldı.

Duyuruda, güzergahta bugün için alınan önleme işaret edilerek, "Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması, ayrıca alternatif güzergahlarda meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla 14.00-23.00 saatlerinde yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin, Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımları sınırlandırılacaktır." ifadesine yer verildi.

Sınırlandırma işleminin Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından, Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacağı belirtilen duyuruda, "Sürücülerin seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

3-sayfa Bolu Ulaşım 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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