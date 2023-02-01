Dünden beri yoğun kar yağışına teslim olan Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Vatandaşları korkutan haberin ardından arama motorlarında Bolu Dağı Tüneli kazası ölü, yaralı var mı? Bolu Dağı Tüneli kazası son durum ne? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Bolu Tüneli neden kapalı? Bolu Tüneli trafiğe ne zaman açılacak?

TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, tır ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada ölü veya yaralı olup olmadığı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Bolu Dağı Tüneli kazası ölü, yaralı var mı? Bolu Dağı Tüneli kazası son durum ne? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.

BOLU DAĞI TÜNELİ KAZASI ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Dünden beri yoğun kar yağışına teslim olan Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Öte yandan İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, tır ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.