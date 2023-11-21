Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi'nin Ankara - İstanbul istikameti kapanacak mı ve Bolu Dağı Tüneli kapalı mı merak ediliyor. Ankara-İstanbul istikameti ne zaman açılacak ve Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılıyor gündeme geliyor. Peki, Bolu Dağı Tüneli kapalı mı? Ankara-İstanbul istikameti kapanacak mı, ne zaman açılacak?

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı? Ankara-İstanbul istikameti kapanacak mı, ne zaman açılacak?

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı ve Ankara- İstanbul istikameti kapanacak mı, ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi'nin Ankara - İstanbul istikameti ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bolu Dağı Tüneli kapalı mı? Ankara-İstanbul istikameti kapanacak mı, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

BOLU DAĞI TÜNELİ KAPALI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını açıkladı.

ANKARA-İSTANBUL İSTİKAMETİ KAPANACAK MI?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet dışı kalacak.

ANADOLU OTOYOLU BOLU DAĞI GEÇİŞİ'NİN ANKARA - İSTANBUL İSTİKAMETİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bolu'da dün gün boyu devam eden kar yağışı etkisini kaybetti. Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda yaşanan yoğunluk, karın etkisini yitirmesiyle normal seyrine döndü. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki trafik akışında sorun yaşanmazken, karayolları ekipleri yol kenarlarında biriken karların temizliyor. Ekipler ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.