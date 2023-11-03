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Bolu Dağı'nda Otomobil Yangını Ulaşımı Aksattı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde seyir halindeyken alev alan otomobil, ulaşımda aksamaya neden oldu. Yangın nedeniyle yolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.