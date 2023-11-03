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Bolu Dağı'nda Otomobil Yangını Söndürüldü

Bolu Dağı'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Düzce'den Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, bölgede trafik önlemi alındı.