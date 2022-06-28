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Bolu Dağı açık mı? Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı mı?

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Bolu Dağı açık mı? Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı mı?

Dün Bolu'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi. Peki, Bolu Dağı açık mı? Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı mı?

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bolu Dağı açık mı? Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı mı?

BOLU DAĞI TÜNELİ TRAFİĞE KAPALI MI?

TEM'in İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendiriyor. Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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