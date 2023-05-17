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Bolu'da Yağış Nedeniyle Kaza: 11 Yaralı

Otomobil Haberleri

Anadolu Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp savrulduktan sonra, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada 6'sı yabancı uyruklu 11 kişi yaralandı.

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp savrulduktan sonra, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada 6'sı yabancı uyruklu 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Süleyman Şahin yönetimindeki 41 ACG 48 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, daha sonra aynı yönde ilerleyen Jauma Alabdullah Aldaman yönetimindeki 38 AIC 211 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Süleyman Şahin ile aynı otomobilde bulunan 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü Jauma Alabdullah Aldaman ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Yaralanan 6'sı yabancı uyruklu toplam 11 kişi, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

Anadolu Otoyolu Bolu Otomobil Haberler

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