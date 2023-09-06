Yaz tatilinde Bolu'ya binlerce kişi akın etti. Gölcük Tabiat Parkı, Abant ve Yedigöller Milli Parklarına yaklaşık 430 bin yerli ve yabancı turist geldi. Bolu'ya yıl boyunca gelen turist sayısının 1 milyon kişiyi geçmesi bekleniyor.

- Bolu'da tatilci beklentisi 1 milyon kişinin üzerinde

Yaz tatilinde Bolu'ya binlerce kişi akın etti

BOLU - Yaz tatili sürecinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi Bolu oldu. Şehrin gözde turizm merkezleri olan Gölcük Tabiat Parkı, Abant ve Yedigöller Milli Parklarına yaklaşık 430 bin yerli ve yabancı turist akın etti. Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül ise Bolu'ya yıl boyunca gelen turist sayısının 1 milyon kişiyi geçmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerini barındıran Bolu, 3 aylık yaz tatili sürecinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Özellikle Gölcük Tabiat Parkı, Abant ve Yedigöller Milli Parklarına yoğun ilgi gösterilen Bolu'da 3 aylık süreçte yaklaşık 430 bin kişi doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, Ankara-İstanbul arasındaki en güzel tatil yapılacak yerin Bolu olduğunu ifade etti. Başkan Halit Ergül, sene sonuna kadar Bolu'ya yıl boyunca gelen turist sayısının 1 milyon kişiyi geçmesini beklediklerini dile getirdi. Halit Ergül, "9 günlük bayram tatilinde vatandaşlar uzak yerleri tercih etti ama ortalamamız bayağı iyi. Ankara-İstanbul arasındaki en güzel doğa içinde tatil yapılacak yer Bolu. 536 bin turistimiz geldi. Yabancı da geçen senelere göre artış var. Mesire yerleri, Abant Gölcük, Yedigöller geçen senelere göre 100 binden daha fazla bir artış oldu. Günübirlik gelen misafirler. Ortalama gidişatımız iyi. Geçen sene 1 milyonun üzerine çıkmıştık. Bu sene de 1 milyonu çok rahat yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Ağustos'ta bile yorganı kaldırmadık"

Temmuz ve ağustos aylarının çok sıcak geçtiğini vurgulayan Başkan Ergül, "Temmuz ve ağustosta güneyde neredeyse durulmayacak kadar sıcaklıklar oldu. Güneyde misafirler klimalı odalarda duruyor. Burada ağustosta bile otellerde yorganı kaldırmadık. Geceleri serin oluyor" diye konuştu.

"Eşsiz bir doğası var"

Ekim ayının sonlarına doğru hareketli günler yaşayacaklarını öngören Ergül, "Önümüzde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı var. Deniz mevsimi biteceği için burası hareketli geçer. Daha iyi olur. Eşsiz bir doğası var. Gerçekten Türkiye'nin en güzel yeri. Ulaşımı kolay, doğası çok güzel. Her zaman gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzon'dan ailesiyle birlikte Gölcük'e gelen Çağatay Çakmak, "İlk defa geliyoruz. Trabzon'dan geldik. Gölcük, Abant Gölü'nden daha güzel. En azından Trabzon'daki Uzun Göl'den çok daha güzel. Trabzon'da Uzun Göl'ün etrafı katledildi. İllaki buralarda da vardır ancak Uzun Göl'ün etrafı betonlarla çevrildi" ifadelerini kullandı.

Gölcük Tabiat Parkı

Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, köknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, 183 bin 36 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadı.

Abant Gölü Milli Parkı

Şehre 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın dört mevsimi ziyaret ettikleri Abant Gölü Milli Parkı'nda da 3 aylık süreçte boyunca insan seli yaşandı. Abant Milli Parkı'na 175 bin 861 kişi geldi.

Yedigöller Milli Parkı

Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı da tercih etti. Yedigöller Milli Parkı 70 bin 737 ziyaretçiyi ağırladı. Abant Gölü Milli Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nı 3 aylık yaz tatili süresince yaklaşık 430 bin yerli ve yabancı tatilci ziyaret etti.