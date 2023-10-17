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Bolu'da tartıştığı emlakçıyı bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Bolu'da ev almak isteyen bir kişi ile emlakçı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek emlakçının bıçakla yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.