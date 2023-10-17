Bolu'da tartıştığı emlakçıyı bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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Bolu'da ev almak isteyen bir kişi ile emlakçı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek emlakçının bıçakla yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
Bolu'da tartıştığı emlakçıyı bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, ev almak isteyen C.İ. ile emlakçılık yapan M.F.A, Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak üzerinde karşılaştı. Evini zamanında teslim etmediği gerekçesiyle tartışan C.İ, kavgaya dönüşen olayda emlakçıyı karın bölgesinden bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine giden M.F.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Zanlı C.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Emlak