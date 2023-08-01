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Bolu'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Otomobil Haberleri

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden Kenan T. yönetimindeki 16 N 6815 plakalı otomobil ile Mengen Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna girmek isteyen Ömer Y. idaresindeki 34 CZZ 825 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Kenan T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Otomobil

Yeniçağa Ankara Bolu Otomobil Haberler

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