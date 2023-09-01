Bolu'da otomobil boş araziye uçtu, 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil boş araziye uçtu ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.